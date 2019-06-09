В Facebook назревают серьезные перемены: подробности скандала

Большая часть внешних акционеров Facebook проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга.

По данным западных изданий, за такое решение отдали голоса 68% акционеров.

Внешние акционеры не довольны Цукербергом из-за того, что он ведет не достаточно мощную политику компании по защите личных данных пользователей.

Источник не отрицает, что такое голосование может не привести к немедленной смене руководства. Дело в том, что в компании установлена двухуровневая система акций, согласно которой каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений.

Интересно, что снять Цукерберга с должности акционеры пытались в октябре 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что социальная сеть Facebook завершает подготовку к запуску собственной криптовалюты в следующем году.