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​Вжарит до +34: синоптик "подогрела" украинцев погодой на ближайшие дни

понедельник, 10 июня 2019, 16:51
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Во вторник, 11 июня, в Украине будет жарко, температура воздуха местами достигнет отметки +34 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"11-го июня в Украине будет царить жара. Температура воздуха завтра днем составит +30+34 градуса, в западных областях +27+31 градус. Карта 1. Такие ярости градуса могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины. Будьте внимательны к себе и к окружающей среде", - предупредила метеоролог.

Дожди с грозами, по ее словам, возможные в западных областях, в северной части и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град.

"Что касается Запада. Грозовые дожди маловероятны на территории, прилегающей к западной границе Украины - см. Карту 2. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса", - уточнила синоптик.

В Киеве вторник будет жарким, +30+32 градуса, днем возможен локальный дождь с грозой. К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится.

"По предварительным прогнозам, вздохнуть легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник. Но уточнения, как всегда, за мной)", - написала Наталка Диденко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшие недели погода в Украине существенно не изменится – продолжится жаркое лето с дождями и грозами.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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