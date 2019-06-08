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Украину ждут новые ураганы с ливнями, но не везде: появился прогноз до середины июня

суббота, 08 июня 2019, 06:47
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В ближайшие недели погода в Украине существенно не изменится – продолжится жаркое лето с дождями и грозами.

Об этом в своем блоге на "Opinion" пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, до 9 июня в большинстве областей Украины пройдут краткосрочные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни, которые наиболее вероятны на Правобережье.

"Левобережная Украина - восточная часть, большинство Юга и Центра - будут принадлежать преимущественно сухой воздушной массе. Здесь дожди, если и будут выпадать, то крайне редко и местами. Жара будет доминировать, поэтому в восточных, центральных областях и в большинстве южной части в сочетании с сухой погодой усилится пожарная опасность. Стоит быть особенно осторожными с огнем", – предупреждает Диденко.

Синоптик отмечает, что температура воздуха в Украине ночью составит 14-22 градуса тепла, а в течение дня ожидается +25 +30 градусов, на востоке и юге до +30 +32 градусов. В западных областях предполагается +23 +28 градусов.

С понедельника, 10 июня, ожидается усиление жары. Практически повсеместно столбики термометров достигнут +25 +32 градусов, местами до +30 +34 градусов. Грозовые дожди наиболее вероятны в западной части Украины и местами в северных областях. Периодические локальные дожди возможны в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно

"В Киеве до конца недели местами выпадут кратковременные дожди с грозами. Во время грозы возможен шквалистый ветер и град. В понедельник, 10 июня, локальные дожди в столице вероятны, однако в дальнейшем, на следующей неделе, будет доминировать сухая и жаркая воздушная масса. 6-7 июня максимальная температура воздуха составит +27 +29 градусов. На выходных и на следующей неделе жара в столице усилится и достигнет +29 +33 градусов. Поэтому надо быть осторожными с огнем, работая на открытом воздухе, прикрывать от солнца голову, пить больше воды", – пишет синоптик.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков лето 2019 года в Украине будет на месяц короче.

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