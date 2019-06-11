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Экологическая катастрофа на реке Рось: свежие данные от местной жительницы и жуткое видео побережья

вторник, 11 июня 2019, 13:59
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В Белой Церкви восстановили водоснабжение, которое было отключено после того, как в реку Рось упало авто с ядохимикатами.

Об этом рассказала местная жительница, передает "1+1".

"Вчера поступило официальное заявление, что вода снова появится и это произошло в 20.00 часов. Но для того, чтобы появилось давление и т.д. нужно было время. Мы не знали, будет ли вода питьевой, и поэтому мы использовали ту воду которую собрали (за время отключения, - ред.)", - рассказала жительница Белой Церкви Марина Чуприна.

Она добавила, что сейчас вода из кранов с виду обычная, не имеет ни цвета ни запаха, выглядит безопасной.

Женщина также сообщила, что в городе активно пользуются пляжами, несмотря на действующий до сих пор запрет купания в водоемах.

Как сообщал "Апостроф", отравление реки Рось, которое произошло в результате аварии авто с химикатами, может привести к загрязнению воды в Днепре.

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