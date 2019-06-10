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​Экокатастрофа на реке Рось: эколог предупредил об угрозе для Киева и не только

понедельник, 10 июня 2019, 16:24
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Отравление реки Рось, которое произошло в результате аварии авто с химикатами, может привести к загрязнению воды в Днепре.

Об этом сообщил эколог Александр Соколенко, передает "Обозреватель".

Он предупредил, что есть все основания говорить о крупномасштабной экологической катастрофе.

"Мы пока не знаем точного объема и перечня веществ, попавших в речку. Ситуация прояснится, когда будут сделаны анализы. Но очевидно, что существует угроза загрязнения и для речки Днепр (Рось является правым притоком Днепра. – Ред.)", – подчеркнул Соколенко.

При этом эколог не исключил, что приток новой воды посодействует постепенному очищению, то есть уменьшению концентрации ядовитых веществ в речке. Но когда именно это произойдет – пока неясно.

Соколенко обратил внимание на то, что уже появилась информация о массовой гибели рыбы в р. Рось.

Кроме того, напомнил он, попавшие в реку инсектициды перевозились в концентрированном виде.

"При использовании – обработке с/х угодий или садов от вредителей – они разводятся очень большим количеством воды. Поэтому очевидно, что можно говорить о крупных масштабах этой катастрофы. Существует реальная угроза для людей, которые могут каким-то образом использовать эту воду, например, купаться. И для скота, который может ее пить", – отметил эксперт.

Он уточнил, что окончательный уровень опасности будет оцениваться по анализам.

Как сообщил "Апостроф", опасные химикаты, которые из-за ДТП попали в приток реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области, а на автомобиле, который их перевозил, не было номерных знаков.

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