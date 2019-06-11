Филарет открыто пошел "войной" против ПЦУ, сделав громкое заявление

Почетный патриарх Филарет заявил о планах созвать поместный православный собор Киевского патриархата несмотря на то, что по уставу Православной церкви Украины у него нет такого права.

Как сообщает ВВС, об этом Филарет сказал перед началом форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!".

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", — сказал Филарет.

При этом он добавил, что будет созывать поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Филарет считает, что такой шаг поможет "сохранить Киевский патриархат".

Кроме того, патриарх снова обвинил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

"Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставив грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать", - сказал Филарет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава ПЦУ описал реальную ситуацию внутри церкви.