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​Люди остались без связи, света и дорог: жуткие фото последствий ливня под Черкассами

вторник, 11 июня 2019, 12:47
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В течение 9-10 июня из-за обильных осадков жители Тальновщины Черкасской области остались без дорог, света, мобильной связи и собственного двора.

Об этом сообщает издание vikka.ua со ссылкой на местных жителей.

"Впервые в жизни столкнулся с таким аномальным явлением. Заехали в одно из сел на Тальновщине навестить родную бабушку. Дорога до самого дома лежала через асфальт, но после сильного двухчасового дождя, асфальта как и не было. Наступил апокалипсис: дороги нет, света нет, связи нет, телефоны разрядке, еще и суббота - выходной. Американское кино отдыхает", - комментирует в Facebook Владислав Москаленко.

Через несколько часов после разведки местности и опрос людей, "пленные" нашли человека, который полноприводным трактором полем вытянул машину до ближайшей дороги.

Фотографиями с самого районного центра делится Ольга Котенко. По ее словам, жители двухэтажных домов, в конце улицы Майданецкого, не могли добраться домой.

У местных жителей затопило огороды, подвалы, снесло заборы и размыло почву. Люди говорят, что до сих пор такого в их местности не было.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 11 июня в Украине в северных и западных областях ожидаются дожди, температура воздуха при этом ощутимо не снизится.

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