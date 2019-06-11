Не хочет повторения 2014-го: в сети нашли объяснение истерики пособника боевиков

Боевики на оккупированных территориях Донбасса снова начали применять тактику провокационных обстрелов из жилых кварталов, обвиняя ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры.

Об этом написал у себя в сепаратистском паблике пособник боевиков и куратор движение "Удобный Донецк" Александр Болотин.

Он отметил, что к подобным действиям активно боевики в Донецке прибегали еще в 2014-2015 году, и именно тогда город получил максимальные разрушения.

"Как мне видится, это не единичные случаи во всем конфликте на Донбассе", - отмечает Болотин.

Пособник боевиков призвал прекратить провокации. Пользователи в комментариях отметили, что его дом также был разрушен после подобного эпизода.

"Вы или заканчивайте воевать, или воюйте подальше от жилых кварталов, если кому хочется померяться", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее коллаборациониста и пособника российских оккупантов Александра Болотина дико возмутило нарушение Минских соглашений со стороны боевиков на Донбассе.