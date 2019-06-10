Ходят с оружием за самогоном: фанат "русского мира" пожаловался на боевиков ДНР

Фанат "ДНР" Александр Болотин раскритиковал боевиков оккупационных войск из-за того, что они с оружием ходят за самогоном.

Соответствующее видео обращение Болотина опубликовал блогер Necro Mancer.

"Болотин: в основном они ребята нормальные, но есть среди них идиоты, которые с оружием ходят тут за самогоном. Одно такое чудо Ходаковского несколько лет назад у меня в огороде автомат потеряло и уползло", - цитирует он коллаборациониста.

#Болотин: в основном они ребята нормальные, но есть среди них идиоты, которые с оружием ходят тут за самогоном. Одно такое чудо Ходаковского несколько лет назад у меня в огороде автомат потеряло и уползло https://t.co/DDdiM1ce0q#роа pic.twitter.com/RUEMbf6XRX — Necro Mancer (@666_mancer) 9 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", пособника российских оккупантов Александра Болотина дико возмутило нарушение Минских соглашений со стороны боевиков на Донбассе.

Также сообщалось, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на впавшего в отчаяние экс-главаря ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова, который заявил, что ВСУ "выкашивают" боевиков на Донбассе.