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Ходят с оружием за самогоном: фанат "русского мира" пожаловался на боевиков ДНР

понедельник, 10 июня 2019, 02:36
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Фанат "ДНР" Александр Болотин раскритиковал боевиков оккупационных войск из-за того, что они с оружием ходят за самогоном.

Соответствующее видео обращение Болотина опубликовал блогер Necro Mancer.

"Болотин: в основном они ребята нормальные, но есть среди них идиоты, которые с оружием ходят тут за самогоном. Одно такое чудо Ходаковского несколько лет назад у меня в огороде автомат потеряло и уползло", - цитирует он коллаборациониста.

Как сообщал "Апостроф", пособника российских оккупантов Александра Болотина дико возмутило нарушение Минских соглашений со стороны боевиков на Донбассе.

Также сообщалось, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на впавшего в отчаяние экс-главаря ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова, который заявил, что ВСУ "выкашивают" боевиков на Донбассе.

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