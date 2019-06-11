RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

11 июня

11:42
Океан пафоса: в сети высмеяли заявление Вакарчука про украинских политиков
11:39
Зеленский уволил еще двух топ-чиновников
11:34
​Самоубийство бензопилой: в Херсоне разгорается скандал из-за смерти члена опасной секты
11:23
Стало известно о смерти путинского генерала по кличке "Тамбов", воевавшего на Донбассе: фото
11:12
Туристический автобус попал в смертельное ДТП в Турции: опубликованы фото
11:08
"Шахтер" остался без главного тренера
10:56
Названы фамилии 10 кандидатов на пост премьер-министра Великобритании
10:54
В Украину приедет легендарная Катрин Денев: причина визита
10:43
У боевиков на Донбассе заметили мощную "игрушку" из России: фото
10:41
​В Казахстане устроили ночную "охоту" на участников массовых протестов: фото и видео
10:37
Новинский рассказал о стратегии объединенной оппозиции по установлению мира на Донбассе
10:20
Испанский топ-клуб готовится к тяжелым переговорам с "Динамо"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Самоубийство бензопилой: в Херсоне разгорается скандал из-за смерти члена опасной секты

вторник, 11 июня 2019, 11:34
переглянути новину українською

10 июня в Херсоне 30-летний горожанин решил отрезать себе голову электропилой.

Об этом сообщает издание "Херсонці".

Так, мужчина острым режущим диском демонстративно полоснул себя по шее, перерезав все основные сосуды. И тут же истек кровью и умер еще до прибытия машины с бригадой скорой помощи.

Мужчина покончил с собой прямо на глазах у пожилых родителей.

В Корабельном (Комсомольском) отделении Национальной полиции Херсона говорят, что в Единый реестр досудебных расследований уже внесена информация по статье 115 УК Украины.

Обстоятельства случившегося еще будут проверять, однако у правоохранителей уже нет сомнений, что это было именно самоубийство, а не умышленное убийство.

А вот версия о возможном доведении до самоубийства еще будут изучать. По словам знакомых, внушаемого парня втянули в некую секту с признаками тоталитарного управления, и в последние месяцы своей жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковской области застрелился известный местный бизнесмен Тарас Марьянский.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Адская жара: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю

Бабушки будут ложиться под маршрутки: как в Украине меняют жизнь перевозчикам

После 2020 года России нужно будет выпустить пар - Сергей Згурец

Ромы - это мы. Что мы можем противо­поставить волне самосудов?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: