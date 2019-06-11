​Самоубийство бензопилой: в Херсоне разгорается скандал из-за смерти члена опасной секты

10 июня в Херсоне 30-летний горожанин решил отрезать себе голову электропилой.

Об этом сообщает издание "Херсонці".

Так, мужчина острым режущим диском демонстративно полоснул себя по шее, перерезав все основные сосуды. И тут же истек кровью и умер еще до прибытия машины с бригадой скорой помощи.

Мужчина покончил с собой прямо на глазах у пожилых родителей.

В Корабельном (Комсомольском) отделении Национальной полиции Херсона говорят, что в Единый реестр досудебных расследований уже внесена информация по статье 115 УК Украины.

Обстоятельства случившегося еще будут проверять, однако у правоохранителей уже нет сомнений, что это было именно самоубийство, а не умышленное убийство.

А вот версия о возможном доведении до самоубийства еще будут изучать. По словам знакомых, внушаемого парня втянули в некую секту с признаками тоталитарного управления, и в последние месяцы своей жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковской области застрелился известный местный бизнесмен Тарас Марьянский.