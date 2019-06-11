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​В Бродах прощаются с экипажем вертолета Ми-8, погибшим в крушении на Волыни: фото и видео

вторник, 11 июня 2019, 09:19
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В Бродах Львовской области прощаются с погибшими членами экипажа вертолета Ми-8, который разбился 29 мая на Ровенщине во время учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщает издание zolochiv.net, публикуя фото и видео.

Тела четырех летчиков - командира Игорь Мазепа, штурмана Владислава Попенко, техников Василия Романюка и Павла Дацюка - доставили для прощания в 16-ю отдельную авиационную бригаду в Бродах.

Военных привезли в закрытых гробах, - настолько были изуродованы тела после аварии. Встретить погибших пришли около тысячи жителей Бродов.

Чтобы распознать тела летчиков пришлось делать 21 судебно-медицинскую экспертизу.

Комиссия по расследованию причин трагедии изъяла из воинской части документацию о Ми-8. В ошибки пилотов коллеги не верят.

"Скорее всего, случился отказ техники. Экипаж - опытные пилоты, имели опыт в АТО. Очень порядочные люди. Комиссия по расследованию еще работает", - сказал бывший командир 16-й отдельной авиационной бригады, начальник армейской авиации Сухопутных войск Игорь Яременко.

Командира и бортового техника похоронят в Бродах. Двух других членов экипажа во львовском селе Гаи и в Виннице.

Как сообщал "Апостроф", в военной прокуратуре назвали основную версию падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в которой погибли четыре человека.

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