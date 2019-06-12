Черное море стало зеленым: опубликованы зрелищные фото и видео с одесских пляжей

Жители Одессы и других городов у побережья Черного моря сообщили, что морская вода у берега резко стала зеленой.

Об этом сообщает издание УСИ и ряд местных телеканалов.

По словам специалистов, море позеленело из-за того, что к берегу прибилось большое количество водорослей, которые начали разлагаться под воздействием жары.

Журналисты и медики предупреждают, что при цветении водорослей выделяются вещества, которые могут быть ядовитыми, и вызывают как минимум аллергические реакции в виде сыпи. Также эксперты рекомендуют воздержаться от покупок морепродуктов и рыбы. Однако отдыхающих на побережье все равно довольно много и официального запрета купаться в море от городских властей пока не было.

В Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа заявили, что ситуация под контролем. По результатам анализов, химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото как на известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи заполнили отдыхающие.