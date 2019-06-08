Первая жертва лета: на популярном украинском курорте случилась трагедия с киевлянином

5 июня около 17:00 в Бердянске произошел несчастный случай на воде, в ходе которого утонул 52-летний житель Киева.

Как сообщают местные издания, мужчина находился в компании отдыхающих, которая, несмотря на шторм, купалась в море.

Также в воде была и его супруга, которой удалось выбраться из моря.

Мужчину на берег вытащили отдыхающие, которые попытались его откачать, но все попытки были напрасными. По предварительной информации, утонувший был в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что это первая жертва моря этого лета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 июня в акватории озера "Заплавное" в Дарницком районе столицы спасатели обнаружили тело мужчины.