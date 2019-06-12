У боевиков под Дебальцево заметили новый "подарок" от Путина: фото

Неподалеку от линии разграничения на Донбассу у боевиков незаконных вооруженных формирований заметили новый образец российской техники.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, возле жилого дома в Новогригоровке возле города Дебальцево беспилотник миссии зафиксировал современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика КамАЗ.

Вооруженные силы России в начале года начали проведение испытаний комплекса "Торн". Информации в открытых источниках об этих комплексы очень мало. Известно только, что "Торн" способен "почувствовать" противника на расстоянии до 2 тысяч километров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", россияне на Донбассе применяют против ВСУ и беспилотников ОБСЕ новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы: автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".