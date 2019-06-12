На Донбассе ликвидировали 23-летнего "казака ДНР" по кличке "Москва": опубликованы фото

На линии разграничения на Донбассе был ликвидирован один из боевиков так называемой ДНР Богдан Грицай по кличке "Москва".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Богдан Грицай (в социальной сети "Вконтакте" указана фамилия Соколинский) был родом из Макеевки, Донецкой области, родился 10 сентября 1995 года. По данным сайта "Миротворец" входил в группировку "Донские казаки".

Как пишут в социальных сетях знакомые боевика, он участвовал в боевых действиях на Донбассе начиная с 2014 года. Был ликвидирован 11 июня 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.