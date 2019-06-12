Ученые заявили о необычной "начинке" под поверхностью Луны

В районе крупнейшего ударного кратера на Луне специалисты заметили сильную аномалию массы, которая может быть создана железом и никелем древнего астероида.

Как говорится в статье журнала Geophysical Research Letters, речь идет о лунном бассейне Южный полюс - Эйткен, который считается крупнейшим ударным кратером не только на спутнике, но и во всей Солнечной системе.

Бассейн находится на обратной стороне Луны и занимает место от Южного полюса и до более молодого и не такого большого кратера Эйткен.

Как отметил в статье профессор Университета Бейлор Питер Джеймс, во время очередных исследований специалисты обнаружили неожиданно большую массу глубоко под поверхностью бассейна.

"Эту дополнительную массу можно связать с металлом того астероида, который образовал кратер и частично сохранился в мантии Луны", - отметил он.

Его утверждение подтвердило и компьютерное моделирование столкновения. Оно показало, что если астероид имел железо-никелевое ядро, то металлы при ударе могли распределиться в верхних слоях мантии спутника.

Также эксперты не исключают, что дополнительная масса может быть связана с необычно большим скоплением плотных оксидов, которые образовались здесь в процессе остывания и застывания мантии.

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