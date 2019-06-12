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В Виннице простились с погибшим в авиакатастрофе офицером: опубликованы фото

среда, 12 июня 2019, 09:28
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Во вторник, 11 июня, в Виннице проводили в последний путь летчика Владислава Попенко, который погиб в крушении военного вертолета Ми-8.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны.

"В свои 24 года Владислав, как и его отец, участвовал в боевых действиях в районе проведения операции Объединенных сил. Еще больше взлетов и посадок, свершений и достижений у Владислава быть впереди, если бы в ту роковую ночь вертолет, пилотируемый опытным летчиком, командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации полковником Игорем Мазепой, не попал в катастрофу", – говорится в сообщении.

Попрощаться с погибшим пришли сотни военнослужащих Винницкого гарнизона, генералы и офицеры Командования Воздушных Сил, боевые побратимы и друзья Владислава и его родителей, полковника Валерия Попенко и старшей медсестры Военно-медицинского клинического центра сержанта Тамары Попенко.

В связи с похоронами участника ООС в Виннице объявили день траура. В знак памяти защитника на зданиях ведомств и организаций приспустили государственные флаги с черными лентами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в военной прокуратуре назвали основную версию падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в котором погибли четыре человека.

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