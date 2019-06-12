Важнее, чем Javelin: в Украине назвали новейшее оружие США, которое нужно военным

Развитие отношений с США и НАТО в сфере безопасности и вооружений является чрезвычайно важным для Украины, однако для улучшения продуктивности этих отношений до сих пор делается недостаточно.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" заявил академик Владимир Горбулин.

"Еще один важный аспект... - развитие двусторонних отношений с США и наращивание конструктивного взаимодействия с НАТО. Стержневая задача наших отношений - ставки на получение критических технологий, втягивание западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении ", - сказал он.

По мнению Горбулина, национальное законодательство в этой сфере является несовершенным, и его надо менять, в первую очередь если речь идет о научно-исследовательских работах в гособоронзаказе отечественным частным предприятиям.

Академик считает, что Украине недостаточно переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных американской стороной.

"Нам Patriot (противоракетные комплексы - ред.) были бы гораздо важнее на сегодняшний день. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты, в том числе чтобы убедить американских коллег в том, что Киев - это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает расширение военной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.