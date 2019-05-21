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​США передали украинским бойцам мощное современное оружие: опубликованы фото

вторник, 21 мая 2019, 08:09
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20 мая США передали Вооруженным Силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Об этом говорится на сайте ведомства.

От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенанту Радион Тимошенку вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Подполковник Тод Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. В целом, начиная с 2014 года американские партнеры передали в подразделения Вооруженных Сил Украины 13 современных контрбатарейная радаров.

"Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на Востоке. Эти контрбатарейная станции - часть безопасности помощи США, стоимость которой составляет более 1 млрд 100 млн долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашего государства. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институтов", - добавил подполковник Тод Гоф.

Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Как сообщал "Апостроф", Вооруженные Силы Украины недавно получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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