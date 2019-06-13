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Как выглядят пляжи на популярном украинском курорте в жару +30: опубликованы фото

четверг, 13 июня 2019, 16:02
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Многие украинцы спасаются от рекордной жары у моря, в частности, в Одессе на пляжах можно увидеть множество отдыхающих даже в будний день в середине июня.

Об этом свидетельствуют кадры с камер наблюдения на популярных пляжах Одессы.

В четверг, 12 июня, на пляже "Аркадия" отдыхают десятки людей. Остальные пляжи менее заполнены, возможно из-за сильных волн на море и облачной погоды.

Стоит отметить, что по состоянию на 14:00 температура воздуха в Одессе составляет +30 градусов. Море также очень теплое, температура воды доходит до +24 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители Одессы и других городов у побережья Черного моря сообщили, что морская вода у берега резко стала зеленой.

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