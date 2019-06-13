Когда в Киеве спадет жара: синоптик назвала дату

Со вторника, 18 июня, в Киеве ожидается спад жары.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в блоге на сайте opinionua.

По ее словам, жара продержится в начале недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до + 27 + 29 градусов. С 18 по 20 июня в столице местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

До 18 июня, начиная с 13 по 16 июня будет преобладать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 30-33 градусов выше нуля.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала безрадостный прогноз на лето по Украине. Так, уже с 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.