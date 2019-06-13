Страх, вранье и унижение солдат: волонтер выдала пост гнева о серьезных проблемах в ВСУ

В украинской армии по-прежнему наблюдаются проблемы со снабжением на передовой, также есть затруднения с транспортировкой раненных военнослужащих.

Об этом написала волонтер Andriana Susak на своей странице в Facebook.

Она отметила, что одной из серьезных проблем в ВСУ по-прежнему является коррупция, которая не была преодолена до конца.

"В одном из лучших подразделений одни сухпайки при выходах недельных, а мяса они на кухне кроме тушенки, от которой скручивает животы, и один раз в неделю салат из капусты не видели. Да потому что продукты приходят, но их воруют", - пишет она.

Волонтер рассказала о том, как раненного добровольца пришлось перевозить на поезде, поскольку транспорта для его доставки в больницу не было.

"Добровольца с тяжелым ранением отправляют поездом из Мариуполя 18 часов в верхней полке, у него расходятся швы, так кто-то не поменялся с ним местом ... Можно раненых солдат отправлять поездом?", - рассказала она.

По ее мнению, проблемы в армии являются системными и продолжают худшие традиции советского наследия, которые необходимо искоренять.

"При Порошенко и сейчас, нам нужна среднее звено управления, а система, наоборот, искореняет нормальных командиров, нормальных сержантов, нормальных добровольцев", - подытожила волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде одобрили законопроект, которым вводится административная ответственность за неправомерное ношение военной формы, а также уголовная – за осквернение памятников и могил участников Революции Достоинства и войны на Донбассе.