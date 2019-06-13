Запрет на ответный огонь ВСУ: в штабе сделали важное уточнение

В штабе ВСУ заверили, что никто не запрещал военнослужащим не отвечать на провокации боевиков оккупированного Донбасса, поскольку там идет война.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак в интервью BBC News Украина.

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - сказал он.

Он отметил, что на войне такого не бывает и ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст.

"И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - резюмировал руководитель Генштаба.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кучма пояснил свое скандальное заявление о запрете ответного огня ВСУ.