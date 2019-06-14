Бум вокруг сериала "Чернобыль": туристы делятся яркими фото, сделанными в зоне отчуждения

Недавний успех сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO вызвал волну интереса в мире к аварии на АЭС и зоне отчуждения.

Туристы со всего мира посещают зону и публикуют в социальных сетях фото оттуда.

Посетители Чернобыльской зоны фотографируют пейзажи и интерьеры в покинутых городах, особенной популярностью пользуются брошенные противогазы и вещи, связанные с детьми: игрушки, шкафчики в детсадах, колыбельные и прочее.

Некоторые девушки даже делают в зоне отчуждения эротические фото, что многие пользователи воспринимают с осуждением и называют надругательством над пострадавшими от аварии.

Напомним, подробнее о сериале "Чернобыль" и его воздействии на мировую аудиторию читайте в материале "Апострофа": Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных".