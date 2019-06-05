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​Нашумевший сериал "Чернобыль" привел к неожиданным последствиям для Украины

среда, 05 июня 2019, 15:47
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Успех сериала "Чернобыль" о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%.

Об этом сообщает Reuters.

По словам директора турагентства SoloEast, в мае количество туристов увеличилось на 30% по сравнению с маем прошлого года, а заказы на июнь-август - на 40%.

Руководитель агентства Чернобыль тур Ярослав Емельяненко сообщил Reuters, что ожидает аналогичного увеличения заказов на 30-40%. Его компания предлагает экскурсию по местам, изображенным в сериале, включая бункер, где местные чиновники принимали решение об изоляции города, четвертый реактор, который сейчас покрыт огромным куполом, и прогулку по Припяти.

"Люди задают все больше вопросов о событиях, о сериале", - сказала агентству экскурсовод Виктория Божко.

По ее словам, за визит в зону отчуждения человек получает около двух микрозивертов радиации, что соответствует количеству, полученному в течение 24 часов, проведенных дома.

Ранее сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" вышел на экраны в начале мая и за несколько недель обогнал "Игру престолов" в рейтинге лучших сериалов всех времен на ресурсе IMDb. Он возглавив список с оценкой 9,7 из 10.

Как сообщал "Апостроф", Юлия Тимошенко написала отзыв о сериале "Чернобыль", назвав его “летописью ужаса”.

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