Раскол так раскол: реакция соцсетей на заявление Филарета о новом Соборе

Пользователи соцсетей обсуждают заявление партиарха Филарета о созыве поместного православного собора Киевского патриархата, на что у него нет полномочий.

Своими соображениями и комментариями делятся пользователи в соцсетях.

Часть украинцев пристыдили Филарета за жажду власти и денег и призвали опомниться.

"Думайте, владыка, об Украине и народе. Мы глубоко разочарованы вашим бессмысленными действиями", "КГБ и Москва здесь ни при чем - проблема в жажде власти. Столько лет он был "раскольником", "Ужас один, для чего это все.... лучше бы шел и молился и не делал позора", - пишут комментаторы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава ПЦУ описал реальную ситуацию внутри церкви.