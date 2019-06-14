Соцсети разгневало обращение с тяжелобольным в больнице Днепра: опубликованы фото и видео

В отделении терапии Днепровской 9-й городской больницы уже несколько дней в коридоре лежит мужчина с гангреной, которого не оперируют и не лечат из-за отсутствия денег.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео.

Очевидцы говорят, что медперсонал знает о его диагнозе, но никаких действий, кроме перевязок, не спешит предпринимать.

По словам посетительницы отделения, которая навещала свою родственницу, мужчину положили на кушетку в коридоре возле туалета.

"Когда я зашла в отделение, то услышала невыносимый зловонный запах. От санитаров я узнала — это из-за того, что в коридоре на кушетке лежит человек с гангреной. Они также рассказали мне, что мужчина пребывает в этом отделении, потому что больше его нигде не хотят принимать, у него нет денег — и никто не хочет заниматься его лечением. Позже мне сказали, что в таких условиях он находится уже неделю, что ему требуется операция — ампутация ноги, но никто не предпринимает никаких действий. При этом персонал знает о диагнозе, о необходимости операции. Его конечность опущена в некую емкость, замотана в пакеты. Мимо него много раз в день проходят врачи, но ничего не меняется. Иногда делают какие-то перевязки и все", — поделилась свидетель.

Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины. Кроме того, они говорят, что перевязки нередко сопровождаются криком со стороны персонала.

Также, по словам очевидцев, во вторник, 11 июня, больницу "заминировали" — всех эвакуировали, но мужчина якобы остался на своем месте.

Пользователи соцсетей возмущены таким поведением врачей.

"Каждый день просто ох*еваеш всему! Что такое с людьми делается?!!! Там, на пляже вытаскивают ребенка, рядом лежат загорают дамы, спокойно лежат, будто ничего не произошло, там вытащили мужчину, лежит, никто не увозит, люди, дети рядом купаются, вроде все ок, этого. женщина плавает на берегу Днепра - умерла, тоже всем безразлично, всем весело. В коридоре в поликлинике женщина мертвая сидит под кабинетом, накрыли простыней, врачи, люди ходят пол дня, что норма. А этот человек! Это же человек. Как можно так относиться? Ему же больно, он мучается и еще и истощен, одни косточки. Как им не жалко. Это же их работа. Это уж точно конец света ...", "Напишите реквизиты банковской карты, давайте поможем человеку. Смысл обсуждать это все и ставить слезливые смайлики?", "вот если б только деньги дошли до этого бедолаги....не дай Бог в такой ситуации оказаться...", "За то,что бы тебя лишили части тела за это ещё платить нужно ?!!!! Это просто кощунство по отношению к людям и это все наши медицинское реформы.....просто нету слов", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 13 июня в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района Киева женщина умерла в очереди к врачу.