​В Виннице полиция до полусмерти избила соратника Гриценко: фото и подробности конфликта

11 июня в Виннице зверски избили активиста местной ячейки партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого за то, что он отказался поприсутствовать в качестве понятого.

Об этом написал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в Facebook.

"Местные полицейские зверски избили его прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. У него многочисленные переломы черепа. Сейчас он находится в реанимации без признаков сознания. За что побили? Хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы по какому-то делу об изъятии у кого-то оружия, а Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи. Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить... Не верю! Знаю Александра хорошо, он был и делегатом съезда партии – спокойный, ответственный человек", – написал Гриценко.

По факту избиения следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство против полицейских, сообщил лидер "Гражданской позиции".

"Наши партийцы, конечно, помогут чем могут, чтобы сохранить Александра живым, поддержат его семью. Но такая "реформированная" полиция нам, украинцам, точно не нужна, господин [министр внутренних дел] Арсен Аваков!" – добавил он.

Винницкий сайт 20minut.ua пишет, что Комарницкому 47 лет, он занимается бизнесом. Жена пострадавшего Леся Комарницкая рассказала изданию, что его состояние врачи называют стабильно тяжелым. У Комарницкого диагностировали трещину основания черепа, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания.

"Говорят, что такая травма вышла из-за того, что ему нанесли неожиданный резкий удар сзади", – сказала изданию Леся Комарницкая.

Пресс-служба полиции Винницкой области заявила, что начато служебное расследование "по факту травмирования" мужчины во время конфликта с полицейскими.

В Государственном бюро расследований Украины сообщили, что следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, добавили в ведомстве.

По информации издания, избивший активиста полицейский занимается единоборствами и в апреле этого года одержал победу в первенстве среди правоохранителей области по самбо в весовой категории до 100 кг.

Полицейский, избивший активиста

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовано видео избиения в Подольском управлении полиции в Киеве активистов, которые были перед этим задержаны полицией на митинге кандидата в президенты Юлии Тимошенко.