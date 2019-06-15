На передовой произошла трагедия с бойцом ВСУ: в сети назвали фамилию

Стало известно о смерти на Донбассе украинского военнослужащего Ивана Сиренко, у которого остановилось сердце.

Об этом сообщила Виктория Микитюк в Facebook.

"В Немии Могилев-Подольского района будут хоронить бойца Ивана Сиренко. На передовой у 47-летнего мужчины остановилось серце. Тем июньским утром Иван должен был заступать в наряд, сослуживцы к нему - мертвый... Сердце. Реанимационные мероприятия не помогли... Герой возвращается навсегда домой. И несколько предложений о нем и молитва - это, пожалуй, самое малое, что мы можем сделать. Просто поблагодарить", - написала она.

При этом, по ее словам, на сайте обладминистрации нет ни строчки о погибшем бойце.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье в страшной аварии погиб боевой офицер ВСУ.