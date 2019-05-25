На Закарпатье в страшной аварии погиб боевой офицер ВСУ: фото и видео прощания

22 мая под Раховом Закарпатской области трагически погиб боевой офицер ВСУ Редько Анатолий Николаевич с позывным "Моряк".

Как сообщает в Facebook "Ассоциация ветеранов АТО", 24 мая в Ивано-Франковске попрощались с бойцом, после чего тело увезли в Киев на похороны.

"Мы выражаем искренние соболезнования в связи со смертью в ДТП боевого офицера Анатолий Редько с позывным "Моряк", - прокомментировали трагическое известие в 93 бригаде Холодный Яр.

Известно, что Анатолий Редько погиб в результате ДТП, когда находился в автобусе "Ивано-Франковск - Мукачево". В один из моментов водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся.

Его побратимы отмечают, что погибший прошел самые ожесточенные бои в Песках, был взводным под руководством легендарного ротного Владимира Цирыка с позывным "Оса".

"Он был настоящим воином, искренним украинцем, которому слова "Украина превыше всего" были святыми. Его везут наши собратья, и в каждом городе его будут встречать. Киев, поддержи нас! Дорогой наш Толя, Моряк наш родной, как же мы теперь без тебя..." - говорят знакомые бойца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 мая в популярном среди украинцев курортном поселке в Запорожской области обнаружили труп молодого человека.