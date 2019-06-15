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Пейзаж без войны: опубликовано впечатляющее летнее фото Донбасса

суббота, 15 июня 2019, 02:41
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В сети было опубликовано фото летнего пейзажа на тех территориях Донбасса, которых не коснулась агрессия России и военные действия.

Снимок опубликовала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ у себя в аккаунте в Instagram.

На фото изображен пейзаж с засеянными полями и лесополосами, характерными для восточных территорий Украины.

Фотография сделана с высоты примерно 40-50 метров (пятиэтажного здания), очевидно, с помощью беспилотного аппарата, которые имеются у миссии.

"Лето на Донбассе", - подписано фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители ОБСЕ высказались в поддержку инициатив назначенного в Трехстороннюю контактную группу Леонида Кучмы относительно урегулирования ситуации на Донбассе. По мнению Мирослава Лайчака, инициативы Кучмы по прекращению ответного огня и другие, "имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта".

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