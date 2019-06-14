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Жителям оккупированного Донбасса начали выдавать паспорта РФ: фото первых "счатливчиков"

пятница, 14 июня 2019, 15:07
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На территории временно оккупированного Донбасса местным жителям начали выдавать российские паспорта.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Первая группа святых ЛНР едет за РФ паспортами! Первая группа граждан РФ нашей могучей Республики уже сегодня вечером вернется обратно! Погранцы ЛНР будут честь отдавать, улицу можно переходить на красный и стоять под стрелой крана! Завидую, просто рыдаю от зависти! Ура!" – саркастически комментируют фото в Twitter-сообществе ЛНР (Колывано-Бджолария).

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.

Также российский художник Сергей Елкин рассмешил сеть не менее яркой пародией на паспорта Путина.

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