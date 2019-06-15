Саакашвили встал на воинский учет: появилась яркая фотожаба на политика "с моторчиком"

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, встал на воинский учет в Киеве.

Об этом он сообщил на официальной странице в Facebook.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину. Очень приятный и отзывчивый медперсонал, который работает в не очень хороших условиях. Военкоматам и их сотрудникам нужно резко увеличить финансирование", - написал он.

В сети тут же отреагировали на заявление Саакашвили меткой карикатурой.

Напомним, изменение в указ бывшего президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, президент Украины Владимир Зеленский внес во вторник, 28 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились мощные фотожабы на Саакашвили.