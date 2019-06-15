Суд над ветераном АТО в Италии: защита убитого журналиста сделала скандальное заявление

14 июня в итальянском городе Павия состоялось одно из последних судебных заседаний по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который обвиняется в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Перед судом присяжных с итоговым словом выступили адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа и журналистских организаций.

Они заявили о поддержке версии обвинения. Согласно ей, подсудимый военнослужащий Национальной гвардии Украины Маркив 24 мая 2014 года, выполняя боевую задачу, якобы предоставлял информацию Вооруженным силам Украины о месте пребывания иностранных журналистов у фабрики Zeus Ceramica на оккупированной тогда террористами территории у Славянска Донецкой области.

Соответственно, представители гражданских истцов согласились с тезисом обвинения, по которому Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск, а не от пророссийских боевиков, которые также стреляли из тяжелого оружия. Издание сообщает, что защитники положительно говорили о поведении сепаратистов, цитируя своих свидетелей-журналистов, чем опровергали причастность боевиков к смерти гражданских иностранцев.

Адвокат Алессандра Баллерини, защитница семьи Роккелли, резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Таким образом, убеждена защитница, оскорблено достоинство родителей погибшего, которые потеряли доверие к украинской власти. Адвокат требует от суда присяжных назначить выплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 млн евро - по 500 тыс. евро для матери и отца погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 тыс. евро. Отдельное денежное возмещение предложено другим адвокатом для сестры фотографа.

Защитник от ассоциации фотографов фрилансеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15 тыс. евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Адвокат и политик Джулиано Пизапия, представляющий Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы возмещения, передав судье письменный вариант требований своей стороны. Он отметил, что деньги будут использованы для защиты итальянских журналистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", следователи из России выразили желание допросить бойца АТО Виталия Маркива, которого арестовали в Италии по подозрению в убийстве журналиста Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года.