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Украинцу-ветерану в Италии могут дать огромный срок: фото из зала суда

пятница, 24 мая 2019, 19:03
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В городе Павия (Италия) в пятницу, 24 мая проходило 14-е заседание суда по делу нацгвардийца Виталия Маркива и гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщила журналист "Радио Свобода" Наталья Кудрик у себя на странице в Facebook.

По ее словам, ходатайство адвокатов украинца о проведении дополнительных следственных действий на территории Украины было отклонено. Судья призвала стороны дать заключительное слово.

"Председатель трибунала города Павии Аннамария Гатто окончательно отклонила запрос защиты о проведении дополнительных следственных действий в Украине. Она объявила о завершении расследовательского этапа в процессе и пригласила стороны к заключительным выступлениям", - пишет журналист.

В своем заключительном слове прокурор – сторона обвинения, запросил у суда для украинского нацгвардейца максимальную меру пресечения за убийство согласно итальянскому законодательству – 17 лет лишения свободы.

"17 лет заключения для Виталия Маркива просит прокурор обвинения Дзанончелли", - пишет журналист.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад следователи из России выразили желание допросить бойца АТО Виталия Маркива, которого арестовали в Италии по подозрению в убийстве журналиста Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года.

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