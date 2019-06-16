Жара в Украине: синоптик рассказала, кому повезет с дождями 16 июня

На Троицу, 16 июня, на всей территории Украины, кроме пяти областей, будет стоять знойная жара.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами в Харьковской области, Луганской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, на западе Киевской области. В отдельных районах западной части Украины также. В общей сложности - преимущественно без осадков", - отметила она.

По словам синоптика, на остальной территории температура будет варьироваться от 30 до 35 градусов тепла, ночью – от 18 до 24 градусов. В Киеве также будет жарко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала безрадостный прогноз по Украине на лето. Уже с 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.