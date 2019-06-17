​Посрывало крыши и повыбивало окна: появились фото и видео последствий урагана под Луганском

16 июня городом Сватово Луганской области пронесся ураган, который сорвал крыши на домах и гаражах, а в местной школе - кроме сорванной крыши - выбиты окна.

Об этом сообщает местное издание Сватове.City в Facebook.

По словам специалиста горсовета по вопросам энергосбережения Николая Подгорного, по состоянию на 16:00 комиссия горсовета обследовала семнадцать домов на квартале Мирном и Строителей.

"Также обследовали дома на Промышленном и дом номер шесть на квартале Железнодорожников. С крыш домов сорвало шифер и коньки, вынесли смотровые окна. Металлические кровли сорвало вместе с балками. Градом уничтожены овощи. На стадионе "Нива" сорвало металлическую обшивку, вырвало три елки и два флагштоки", - сказал Подгорный.

Он отметил, что по этому акту обследования предварительно ущерб на 300 тысяч гривен. Нужно восстановить на домах 200 метров коньков, с крыш сорвало 294 шиферины.

По словам Подгорного, в настоящее время создали четыре строительные бригады. Они обследуют дома и определяются с количеством необходимых для восстановления строительных материалов.

Как сообщал "Апостроф", 17 июня на украинцев ждет ухудшение погодных условий: в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, возможен град и грозы.