Филарет жестко высказался против Епифания и всех епископов ПЦУ

Почетный патриарх Филарет сделал скандальное заявление в адрес главы Православной церкви Украины Епифания и всех епископов ПЦУ.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Украинскому радио.

"Хорошо, если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, снял – рассуждает Филарет. – А до 2018 года я был под анафемой, или нет? Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы (ПЦУ, – ред.) недействительны. И Епифаний не только не является митрополитом – он даже не священник. Если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат – недействителен", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ПЦУ пояснили причины протестов Филарета.