Говорит, как Янукович: соцсети разгневали слова Зеленского про украинок

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж назвал украинок брендом.

"Всегда было представление во всем в мире, что Украина - это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - цитирует речь Зеленского "Интерфакс" во время его посещения крупнейшего в мире кампуса стартапов Station F в понедельник, 17 июня, в Париже.

Украинцев возмутило заявление Зеленского о женщинах как бренде. В сети тут же стали комментировать его в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта.