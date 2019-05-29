Ближе к людям: сети взорвало обеденное фото Зеленского с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с шаурмой, которую он ранее в поздравлении Киева с днем города назвал одним из символов столицы.

Соответствующее фото было опубликовано на Instagram странице Зеленского.

На снимке он с людьми из своей команды делает "селфи" на фоне автозаправки Socar с шаурмой и кофе в руках.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – подписал фото Зеленский.

За 20 минут после публикации фото набрало почти 300 тысяч лайков и множество комментариев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети не без сарказма обсуждают первую рабочую поездку на территорию Донбасса нового президента Украины Владимира Зеленского.