Инсайды подтвердились: известный блогер слил в сеть фото нового iPhone

В сеть были слиты качественные фото смартфона iPhoneXR, который Apple планируют презентовать в сентябре.

Снимки опубликовал известный качественными инсайдами из мира технологий индийский блогер Судханшу Амбхоре у себя в Twitter.

Изображения подтверждают, что новый гаджет корпорации Apple будет иметь двойную основную камеру (с двумя модулями).

По сведениям СМИ из разных источников ранее стало известно, что iPhone XI, который также будет представлен в сентябре-октябре, получит тройную камеру.

На опубликованных блогером фото iPhone XR представлен в синем цвете с прозрачным корпусом. Внешний вид нового смартфона с модели iPhone X почти не изменился, сохранив ставшую известной "монобровь" в верхней части экрана.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая компания Apple добавила в свой интернет-магазин новые "усиленные" ноутбуки MacBook Pro.