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​Под Ровно семья попала в смертельное ДТП: опубликованы фото и видео

вторник, 18 июня 2019, 11:54
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18 июня на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, водитель Volkswagen Passat, 24-летний житель Березного, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 25-летнего жителя села Корнин Ровенского района.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия, их тела деблокировали спасатели. В салоне Volkswagen Passat находились родные водителя: 51-летний отец и 15-летняя сестра, жители Березного. Их с тяжелыми травмами доставили в медучреждения.

Сведения по факту смертельной ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 17 июня, на трассе "Одесса-Киев" произошло ДТП, в котором три человека погибли и четверо получили травмы.

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