Под Одессой произошло жуткое ДТП с множеством погибших и пострадавших: фото с места ЧП

В ночь на понедельник, 17 июня, на трассе "Одесса-Киев" произошло ДТП, в котором трое человек погибли и четверо получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В десяти километрах от села Воробьевка Великомихайловского района водитель Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом", - уточнили в ведомстве.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП.