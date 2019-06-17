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Под Одессой произошло жуткое ДТП с множеством погибших и пострадавших: фото с места ЧП

понедельник, 17 июня 2019, 12:27
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Фото: пресс-служба полиции Одесской области

В ночь на понедельник, 17 июня, на трассе "Одесса-Киев" произошло ДТП, в котором трое человек погибли и четверо получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В десяти километрах от села Воробьевка Великомихайловского района водитель Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом", - уточнили в ведомстве.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП.

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