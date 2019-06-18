Спад жары и осадки: Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды после праздников

Во вторник, 18 июля в Украине ожидается спад температуры воздуха на 2-3 градуса по Цельсию, а также осадки в центральной части страны и на Западе.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр у себя на официальном сайте.

Так, температура воздуха составит: Харьковская, Луганская, Донецкая, Сумская, Полтавская, Черниговская области – от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс"; Запорожская, Николаевская, Одесская области и АР Крым – 28-32 градуса тепла; Черкасская, Винницкая области и Киев – 26-29 градусов; Львовская, Закарпатская и другие области западной Украины – 24-28 градусов.

Осадки в виде дождей с грозами ожидаются в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, а также Черкасской области.

Ветер на всей территории страны будет умеренным, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в столице Украины с начала июня наблюдаются погодные условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.