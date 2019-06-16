Спасатели предупредили о серьезном загрязнении воздуха в Киеве: названы опасные районы

В столице Украины с 8 июня наблюдаются погодные условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продолжатся в Киеве до 18 июня.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", со вторника, 18 июня, в Киеве ожидается спад жары.