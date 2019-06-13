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В Киеве произошла трагедия со студентом известного университета: опубликованы фото

четверг, 13 июня 2019, 11:39
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В среду, 12 июня, в Киеве по адресу ул.Липковского, 13 из окна шестого этажа дома выбросился молодой парень, от полученных при падении травм он скончался.

Об этом Информатор рассказал со ссылкой на информацию с места происшествия.

Согласно свидетельствам, покончить с жизнью 19-летний юноша решил из-за плохой оценки, которую накануне получил у себя в университете. Трагический случай произошел около 16:00, то есть ровно после того, как он вернулся с занятий.

Очевидцы рассказали, что погибший был студентом Национального медицинского университета имени Богомольца. Парень ничего не сказал семье, прежде чем решиться на суицид.

Медикам на месте происшествия оставалось только констатировать смерть студента.

Родственники парня были в шоке и отказались комментировать прессе произошедшее.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, в ночь на 6 июня по адресу улица Кудряшова, 20-б обнаружили тело 33-летней женщины, она выбросилась из окна.

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