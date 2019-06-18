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В России приговорили к огромным срокам крымских татар из Симферополя: фото

вторник, 18 июня 2019, 15:21
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Фото: Крымская солидарность\Facebook

Во вторник, 18 июня, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"Судья вынес приговор: "признать виновным Абдуллаева Теймура сроком на 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев; признать виновным Абдуллаева Узеира сроком на 13 лет; признать виновным Салединова Айдера сроком на 12 лет; признать виновным Рустема Исмаилова сроком на 14 лет; признать виновным Джемаденова Эмиля сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты в Крыму устроили очередную волну задержаний.

Помимо этого, в оккупированном Крыму 30 мая сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали активисток "Крымской солидарности" Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву.

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