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Археологи нашли в Индии странный рисунок, которому 1500 лет: фото

среда, 19 июня 2019, 10:50
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Западные ученые прекратили раскопки на участке в Синграули (Индия), где тремя месяцами ранее на кирпиче в храме 6-го века была обнаружена загадочная гравюра.

На рисунке изображен бородатый мужчина в кепке с черепом.

Как отмечает источник, археологам, которые сделали эту находку, сказали заканчивать раскопки, а их исследования назвали несанкционированными.

"Это поразительно, так как это означает, что иностранец был допущен к религиозной деятельности. Рисунок на кирпиче показывает присутствие такого человека в храме Вишну. Наряд и характерные черты указывают на сходство с подобными вещами в Западной Азии", - говорит один из ученых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Африке обнаружили останки древнейшего предка человека.

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Раздел: Общество Тема: Наука
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