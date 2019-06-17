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Ученые в замешательстве: в Африке обнаружили останки древнейшего предка человека

понедельник, 17 июня 2019, 04:28
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Американские исследователи обнаружили в долине Аваш в Эфиопии хорошо сохранившиеся позвонки представителя рода австралопитеков, который обитал в Восточной Африке примерно четыре миллиона лет назад.

Об этом сообщает "Naked Science".

Как отмечается, останки существ рода australopithecus anamensis нашли впервые в 1965 году в Кении в рамках экспедиции Гарвардского университета.

На сегодняшний день анамский австралопитек — наиболее древний из австралопитеков, известных науке. Обнаружение останков этого существа позволило не только ответить на ряд вопросов, связанных с австралопитеками, но также и лучше понять эволюция человека, в целом.

Последняя находка американских ученых подтвердила важность australopithecus anamensis для современной науки. Дальнейший анализ показал, что существо предположительно имело хорошие способности к прямохождению.

"Первый позвонок этого австралопитека разделен на такие же две доли, как у современных людей. Эта черта отсутствует у ныне существующих приматов и древнейших предков человека, однако она помогает нам держать голову в вертикальном положении в то время, когда мы стоим", — говорит представляющий колледж Чаффи в Кукамонге Марк Мейер (Marc Meyer).

Новые выводы демонстрируют, что анамский австралопитек был намного ближе к современным людям в эволюционном отношении, чем афарский или южный. В более широком смысле результаты исследования в очередной раз показывают, что прямохождение, вероятно, нельзя рассматривать в качестве отличительной черты одних лишь представителей рода homo, предками которых, скорее всего, и являются австралопитеки. При этом ученые затрудняются ответить на вопрос, какую именно функцию выполняли "человеческие" признаки в жизни анамских австралопитеков.

Как сообщается, хотя новое открытие проливает свет на ряд важных вопросов, оно делает эволюцию человека еще более сложной для понимания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Австралии нашли останки крупнейшего представителя трилобитов - членистоногих, населявших Мировой океан между 540 и 252 миллионами лет назад.

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