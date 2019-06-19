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Настоящее свинство: появились грустные фото пляжа на украинском курорте

среда, 19 июня 2019, 18:35
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Популярный курорт Кирилловка (Запорожская область) в районе Федотовой косы превратился в мусорную свалку.

Соответствующее фото опубликовал Дмитрий Воловик в Facebook.

"Волонтеры, личный состав Приазовского НПП, Кирилловская ОТГ в воскресенье собирали грязь с территории ландшафтного заказника Федотовская коса. Вывезено около 10 тонн мусора. К сожалению, жизнь показывает, что свиные инстинкты отдыхающих сводят на нет все стремления неравнодушных людей. На фото результат отдыха после праздников", - подписал фото он.

А

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото как на известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи заполнили отдыхающие.

Также в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.

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